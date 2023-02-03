В Саратове на Танкистов разбилась «Калина»

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня днем, 3 февраля, Саратове перевернулась машина, водитель получил травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону.

Автоавария произошла около двух часов дня на улице Танкистов, вблизи остановки «Поселок Мирный». Lada Kalina съехала с дороги и перевернулась.

49-летний водитель получил травмы, его доставили в больницу.

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