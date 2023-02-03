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НовостиОбщество3 февраля 2023 6:43

Восстановление территории после свалки отходов обойдется Энгельсской администрации в 443 миллиона рублей

Наталия Калинина

Восстановление территории после свалки отходов обойдется Энгельсской администрации в 443 миллиона 751 тысячу рублей. Соответствующая информация размещена на портале Госзакупок.

Заказчиком проекта выступает администрация Энгельсского района. В рамках реализации проекта требуется «Рекультивация территории, состоящей из земельных участков, нарушенных при складировании коммунальных и прочих отходов». Речь идет о промзоне в районе ФГКУ «Кристалл». Объем твердых коммунальных отходов на территории в соответствии обозначен в 855 058 кубометров.

Подрядчика планируется найти до 20 февраля. В рамках контракта он должен будет разделить работы на три периода: подготовительный, технический и биологический.