Мария Усова: в вопросе о переименовании улицы Сакко и Ванцетти мы поддерживаем позицию градозащитного совета

Мария Усова на слушаниях

Сегодня, 2 февраля, прошли экспертные обсуждения переименования улицы Сакко и Ванцетти в Саратове. Свое мнение по этому актуальному вопросу высказала и депутат Саратовской областной Думы Мария Усова.

- Лично я уважаю мнение каждого, кто высказал свою точку зрения по этому вопросу. Главное помнить, что мы все любим Саратов, каждый по-своему.

Когда-то наш город имел третье по России значение и очень важно, чтобы гости Саратова, приезжающие к нам, могли проникнуться его историей, узнать о ее славных страницах. Полагаю, что людям будет интересно узнать, в каком доме в Саратове бывал Михаил Булгаков или о том, где проживала известная своей благотворительностью Мария Федоровна жена чиновника Дмитриева. Достойно упоминания и имя архитектора Люкшина, талантливого человека, построившего в Саратове Крытый рынок. И вместе с тем, 95 лет истории нашего города, которые тоже нельзя забывать и игнорировать, эта улица носила имя Сакко и Ванцетти.

Я нахожу вполне разумным предложение руководителя градозащитного совета Владимира Лешукова. Общественник предложил уравновесить интересы всех и каждому из четырех кварталов нынешней Сакко и Ванцетти дать своё имя или вернуть забытое в истории. Эта идея воплощает в себе толерантность, которой сейчас так не хватает нашему обществу, - высказалась Мария Усова.

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