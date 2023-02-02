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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 13:53

В гаражах Саратова полицейские нашли подпольного алкоголя и сигарет на миллион рублей

Роман Хвалин
Скриншот с видео УМВД по Саратовской области

Скриншот с видео УМВД по Саратовской области

В гаражах Саратова полицейские нашли подпольного алкоголя и сигарет на один миллион рублей. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщили в городском управлении МВД. В ходе обыска, в трех гаражах в одном из кооперативов на улице Пономарева оперативниками было обнаружено хранение немаркированной продукции. В гаражах находилось более семи тысяч пачек табачной продукции и более полутора тысяч бутылок алкоголя. Общая стоимость составила более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 6 лет колонии.

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