В Саратове помещения гостиницы «Волга» переданы в собственность государства

Фото: Elena D. / tripadvisor.ru

В Саратове суд изъял у владельцев гостиницы «Волга» 14 помещений. Теперь они переданы Агентству по управлению и использованию памятников истории и культуры. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает пресс-служба Росимущества.

Здание гостиницы «Волга» расположено на проспекте Столыпина, 34 в Саратове. Было построено в 1917 году и является памятником архитектуры. В 1994 году бизнесмены приобрели помещения внутри строения.

В июле 2021 года Прокуратура Саратовской области подала иск к ООО «Волга-Астория» «об истребовании имущества из чужого незаконного владения» 14 помещений. Уже окончательно имущество отошло государству в октябре 2022 года.

На сайте нового владельца сказано, что их целью является сохранение и популяризация объектов культурного наследия. Как именно будут использованы исторические помещения , пока неизвестно.

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