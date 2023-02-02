Губернатор Роман Бусаргин встретился с солдатами из зоны СВО

Фото: пресс-служба правительства Саратовской области

Глава Саратовской области Роман Бусаргин встретился с бойцами, прибывшими из зоны СВО в отпуск, сообщили сегодня, 2 февраля, в пресс-службе правительства области.

Трое из российских солдат – контрактники, еще трое отправились сражаться в зоне СВО как добровольцы летом 2022 года. Власти назвали имена бойцов – с губернатором встретились Александр Л., Александр Р., Алексей К., Егор М., Ростислав А. и Сергей М. Егор и Ростислав – уроженцы Донбасса.

Бойцы попросили у Бусаргина прислать в подразделения, сражающиеся в зоне спецоперации, дополнительные дизельные печки и генераторы, кроме того, губернатор Саратовской области отправить солдатам передвижную баню.

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