Вольский завод Holcim будет работать в России под брендом «Цементум»

Цементный завод в Вольске прошел ребрендинг – теперь российское отделение швейцарской компании Holcim в стране будет представлять «Цементум». Об этом сообщает официальный сайт производства.

Ранее о смене названия для продолжения работы сообщал министр промышленности Саратовской области Михаил Торгашин. Швейцарский холдинг, как и многие другие европейские компании, ушел из России в 2022 году, в декабре прошлого года стало известно о передаче управления заводом акционерам из региона.

Цементный завод в Вольске продолжает функционировать в обычном режиме, как сообщали в министерстве промышленности, предприятие только за прошлый год дало более 200 тысяч тонн цемента для дорожных работ.

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