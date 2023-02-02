В Саратовской области сезонно дорожают овощи. Информацию об этом опубликовал Саратовстат.

За прошедшую неделю (с 23 по 30 января) наибольший рост цен в регионе показали огурцы — 12,75 процентов, помидоры выросли на 6,79 процентов, свекла – на 6,40 процентов, лук репчатый – на 6,31 процентов, морковь – на 3,63 процентов.

Большинство продуктов значительно в цене не изменились, но наблюдается удешевление вермишели, творога, говядины и яблок в районе одного-полутора процентов.

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