Депутат областной думы Мария Усова рассказала о подробностях инцидента с девочкой-инвалидом в автобусе Саратов-Энгельс

Депутат Усова на совещании областной думы по вопросам детей-сирот

Депутат Саратовской облдумы и генеральный директор «Волга Медиа» рассказала в своем Телеграм-канале «Колонка издателя» о подробностях инцидента с подростком-инвалидом, которую кондуктор пыталась выставить из автобуса.

Напомним, сегодня история слабослышащей девочки-инвалида прозвучала в стенах саратовской облдумы – всего через несколько часов отреагировал областной следком, ведомство начало проверку.

Как рассказала издатель Мария Усова, ситуацию усложняет то, что девочка находилась в огромном стрессе после неприятного инцидента в автобусе и неадекватной реакции кондуктора.

- Ребёнок-сирота из Саратова учится в колледже в Энгельсе и ездит на учебу на автобусе. Летом, на стадии внедрения транспортных карт, кондуктор автобуса заставила девочку оплатить за проезд наличными, несмотря на наличие карты и удостоверения инвалидности. Второй случай произошёл с ней же - кондуктор в грубой форме вообще отняла все документы и удостоверение инвалидности. Ребёнок от стресса в прямом смысле слова потерял «дар речи» и конечно же не записал номер автобуса. Эту историю рассказала опекун девочки, которая после этих ситуаций была вынуждена снимать сироте квартиру в Энгельсе.

В настоящее время в регионе действует закон, согласно которому подобных хамов можно лишать лицензии и снимать с маршрутов!

Но девочка не помнит ни номера автобуса, ни маршрута. Поэтому, если кто-то был свидетелем этой ситуации в автобусе «Саратов-Энгельс» – пишите! Вместе накажем хама! – обратилась к подписчикам Усова.

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