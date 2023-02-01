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НовостиОбщество1 февраля 2023 12:55

В Саратове изымут еще три тысячи квадратных метров земли для муниципальных нужд

Роман Хвалин

Для муниципальных нужд мэрия Саратова изымает для еще пять земельных участков. Соответствующее распоряжение главы города Лады Мокроусовой сегодня опубликовано на сайте мэрии. В частности, власти изымают участки под домами по адресам:

- Кузнечная, 14 (129 квадратных метров); - 1-й Лучевой проезд, 28 (553 квадратных метра); - Лермонтова, 43 (730 квадратных метров); - 4-я Силикатная, 1а (557 квадратных метров); - Хользунова, 36 (1,4 тысячи квадратных метров). Целевое назначение в документах не указано.

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