В Калининском районе задержали подозреваемого в убийстве во время застолья. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня, 1 февраля, В Калининском районе Саратовской области задержан 34-летний подозреваемый в убийстве 56-летнего мужчины. Тело гражданина обнаружили вчера, 31 января, в доме в селе Озерки. Выяснилось, что накануне гражданин выпивал со своим знакомым. В ходе застолья разгорелась ссора. В ярости младший из мужчин нанес оппоненту несколько ударов. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Экспертиза показала, что смерть наступила от тупой травмы шеи. Действия нападавшего мужчины квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Ведутся следственные действия.