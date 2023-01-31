В Саратове 50-летняя женщина «подарила» мошенникам почти 2 млн рублей

В Саратове 50-летняя женщина перевела на счет мошенникам почти 2 млн рублей. Об этом сегодня, 31 января, сообщает ГУ МВД региона.

Жительница Ленинского района Саратова обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам потерпевшей, в период с 12 по 27 января, под давлением мошенников она взяла кредиты в нескольких банках. Все деньги женщина перевела на так называемый «безопасный счет», к которому у нее не было доступа. Общая сумма «подаренных денег» составляла 1,981 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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