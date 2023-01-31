Покровчане пожаловались на пробирки с кровью на улицах Энгельса

Фото: Энгельс онлайн / "ВКонтакте"
Покровчане в соцсетях пожаловались на неправильно утилизированные медотходы – по словам подписчиков страницы «Энгельс онлайн» во «ВКонтакте» в районе местной поликлиники №2 они лежат у обычных мусорных баков.
Автор поста уточнил, что по адресу Маршала Василевского, 25, где и расположено медучреждение, у мусорных контейнеров валяются потенциально опасные отходы.
- Частенько у нас летают бахилы, и шприцы тоже любят полежать у мусорных баков, - сообщил подписчик.
Отметим, по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов виновной стороне может грозить до 8 лет лишения свободы.
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