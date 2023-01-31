В Саратовской области мужчина наворовал у собутыльника вещей на 8 тысяч рублей

В Краснопартизанском районе виновным в кражах признали 30-летнего мужчину из поселка Горный, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как выяснило следствие, 15 июля прошлого года злоумышленник выпил в гостях у знакомого и украл у него углошлифовальную машинку и пластиковые защитные очки – позже ворованное он продал за три тысячи рублей и пропил эти деньги.

Днем 2 сентября осужденный снова распивал спиртное с тем же своим приятелем. Когда гостеприимный собутыльник уснул, сельчанин вынес из дома плед и спортивный костюм, ущерб хозяин оценил в пять тысяч рублей.

Мужчину задержали и осудили по статье о краже к году лишения свободы условно с испытательным сроком в год.

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