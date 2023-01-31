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НовостиОбщество31 января 2023 9:44

Спортсменка из Саратова получила серебро на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Роман Хвалин

Спортсменка из Саратовской области Мария Паршина получила серебряную медаль на первенстве России по пулевой стрельбе, сообщили сегодня, 31 января, в региональном министерстве молодежной политики и спорта.

Паршина стала второй в упражнении ВП/ДМ – 60. Соревнования проводятся в Ижевске с 27 января по 5 февраля, в них участвуют 490 спортсменов из 43 регионов страны.

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