Спортсменка из Саратова получила серебро на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Спортсменка из Саратовской области Мария Паршина получила серебряную медаль на первенстве России по пулевой стрельбе, сообщили сегодня, 31 января, в региональном министерстве молодежной политики и спорта.
Паршина стала второй в упражнении ВП/ДМ – 60. Соревнования проводятся в Ижевске с 27 января по 5 февраля, в них участвуют 490 спортсменов из 43 регионов страны.
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