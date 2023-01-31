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НовостиОбщество31 января 2023 9:01

Саратовские приставы помогли 11-летней девочке-инвалиду получить кресло-коляску

Ребенку выдали обещанное государством устройство
Наталия Калинина

Саратовские приставы помогли 11-летней девочке с нарушениями опорно-двигательного аппарата получить кресло-коляску, которая ей положена от государства.

Семья из Саратова долгое время не могла получить инвалидную коляску для своей 11-летней дочери. Пришлось обратиться в суд, который обязал региональное отделение Фонда социального страхования выдать ребенку устройство в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Приставы оштрафовали соцстрах региона на 30 тысяч рублей за неисполнение законных требований, а также предупредили должностных лиц об уголовной ответственности. В результате ребенок-инвалид получил необходимое техническое средство реабилитации, о чем сообщает ГУ ФССП России по Саратовской области.