В районе саратовского Техстекла нашли незаконную врезку в канализацию – председателя ТСН оштрафуют

КВС Саратов

В Ленинском районе Саратова коммунальщики нашли незаконную врезку в канализацию, сообщает пресс-служба КВС.

К ливневке во дворе дома по адресу 1-й проезд Строителей, 3а председатель местного ТСН самовольно подключил внутридворовую канализацию. В результате вода и мусор с дороги попадали в общую систему – это может забить трубы, тогда содержимое канализации пойдет во дворы и подвалы домов.

20 января этого года ливнеприемник отрезали от канализации, теперь председателю ТСН грозит штраф.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.