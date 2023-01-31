В Саратове из-за ремонта трубы улицу Зарубина закроют для движения машин

Сегодня, 31 января, в Саратове из-за ремонта теплосетей ограничат движение транспорта по улице Зарубина, сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

С девяти утра сегодняшнего дня перекроют участок улицы между Симбирской и Горького. Работы закончат к 17:00 1 февраля.

Энергетики просят обращать внимание на предупреждающие и ограничивающие знаки и соблюдать ПДД в этом районе.

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