В Саратове появятся 13 новых пешеходных ограждений. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Саратове в 2023 году установят 13 новых пешеходных ограждений. Данные ограждения предназначены для того, чтобы пешеходы пересекали дорогу только в отведенном для этого месте.

Изменения коснуться следующих адресов:

Пересечение ул. Московская и ул. им. Мичурина И.В.

Пересечение ул. Октябрьская и ул. им. Челюскинцев

Пересечение ул. Б. Горная и ул. им. Горького А.М.

Пересечение ул. Соколовая и ул. Вольская

Пересечение ул. Б. Горная и ул. Университетская

Пересечение ул. им. Чернышевского Н.Г. и 3-го Дегтярного проезда

Пересечение ул. Астраханская и ул. Новоузенская

Ул. Политехническая в районе д. 60

Пересечение ул. им. Ломоносова М.В. и ул. Загороднева В.И.

Московское шоссе, 1-7, 100-106

Ул. им. Азина В.М. в районе д. 38-40

Ул. Усть-Курдюмская улица, в районе д. 8к1

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