Пострадавшая квартира. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера утром, 29 января, в Балашове пришлось эвакуировать 15 человек из-за пожара в пятиэтажке.

Возгорание было зафиксировано в 6.39, горел пятиэтажный дом на улице Карла Маркса. Очаг располагался в квартире на 1 этаже. Пожар устроил находившийся там 38-летний мужчина, он был пьян и уснул с сигаретой. Пожарные вывели его из задымленой зоны и отправили в больницу с отравлением.

Из дома с верхних этажей пришлось эвакуировать 15 человек. Работали на месте 3 пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.