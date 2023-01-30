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НовостиОбщество30 января 2023 5:59

В Балашове пришлось эвакуировать 15 человек из-за пожара в пятиэтажке

Пожарные спасли пьяного мужчину из задымленной квартиры
Наталия Калинина
Пострадавшая квартира. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Пострадавшая квартира. Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Вчера утром, 29 января, в Балашове пришлось эвакуировать 15 человек из-за пожара в пятиэтажке.

Возгорание было зафиксировано в 6.39, горел пятиэтажный дом на улице Карла Маркса. Очаг располагался в квартире на 1 этаже. Пожар устроил находившийся там 38-летний мужчина, он был пьян и уснул с сигаретой. Пожарные вывели его из задымленой зоны и отправили в больницу с отравлением.

Из дома с верхних этажей пришлось эвакуировать 15 человек. Работали на месте 3 пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.