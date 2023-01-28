фото: Светлана Курышева

Саратовцем предложили бесплатно вакцинировать домашних животных.

Сегодня, 28 января, в Волжском районе Саратова проводилась бесплатная профилактическая вакцинация домашних животных против бешенства.

Мобильные бригады специалистов ветеринарной службы работали по заявкам жителей района по трем адресам. Наш корреспондент побывал на одном из пунктов у ФОК "Юбилейный" и вакцинировал свою собаку.

Желающих было достаточно много. После вакцинации, данные о хозяевах и животных заносили в специальную базу. По отзывам жителей - это замечательная возможность для тех, кто не может добраться с питомцем до некоммерческой ветеринарной клиники и поставить прививку.

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