В Ленинском районе Саратова снесут многоквартирный дом 1968 года постройки

Администрация Саратова постановила снести дом на Песчано-Уметском тракте, об этом свидетельствует постановление за подписью главы города Лады Мокроусовой. Сегодня оно было опубликовано на сайте администрации.

Двухэтажное строение на 16 квартир расположено по индексу УШ-382/33, 3; дом был построен в 1968 году. С момента подписания постановления здание признано аварийным.

Жильцам дали на переселение три месяца, также собственников обязали снести ветхую малоэтажку к 1 января 2025 года.

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