Лада Мокроусова почтила память жертв блокады Ленинграда.

Сегодня, 27 января, в России памятная дата - День снятия блокады Ленинграда. Об этом в своем телеграм - канале пишет глава Саратова Лада Мокроусова.

В дни блокады Саратов участвовал в судьбе ленинградцев - принимал эвакуированных из блокадного кольца. Кроме того, принял значительную часть эвакуированных эшелонами из города на Неве. В наш город массово переводили производства - заводы по производству спецаккумуляторов, механических приборов, электроагрегатного машиностроения.

Саратов принял 189 преподавателей и 361 студента Ленинградского государственного университета.

- Спустя 79 лет мы не имеем права забывать ужасы и страдания мирных жителей, подвиг наших солдат-освободителей, пожертвовавших своими жизнями. Память эта жива в наших сердцах, её мы передаем своим детям и пронесем сквозь года, - пишет Мокроусова.

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