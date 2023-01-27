фото: МЧС

Пожар в пятиэтажке в Саратове - трое пострадали, пятнадцать спасено. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сегодня, 27 января, в Саратове произошел пожар. Вызов поступил в дежурную часть в 00:42. Горела однокомнатная квартира в пятиэтажном доме на улице Васильковской. Пожар произошел на четвертом этаже, площадь составила 29 квадратных метров. Тушением занимались 7 экипажей. Пожарные организовали эвакуацию, спасено 15 человек.

Пострадали три человека - две женщины и мужчина, которые отравились продуктами горения.

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