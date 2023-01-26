В Ленинском районе Саратова пожарные потушили огонь в квартире десятиэтажки

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова сегодня вечером, 26 января, произошел пожар в десятиэтажном многоквартирном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Вызов в связи с возгоранием квартиры на четвертом этаже дома по адресу 2-й проезд Блинова, 6Б на пульт дежурного поступил в 20:06. В противопожарной службе оценили площадь возгорания в шесть квадратных метров.

Три пожарных расчета справились с огнем к 20:25.

UPD:

Как уточнили в ГУ МЧС, возгорание произошло на балконе квартиры. Из задымленной комнаты пожарные спасли двух мужчин, их доставили в больницу. Остальные жильцы эвакуировались самостоятельно.

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