Саратовский дуб-великан включили в Национальный реестр памятников живой природы

фото: минприроды

Саратовский дуб включили в Национальный реестр старовозрастных деревьев РФ всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Дуб-великан в июне 2022 года обнаружили экоактивисты во время субботника на опушке лесного массива долины реки Гуселка, который входит в охранную зону ООПТ «Кумысная поляна»

Лесотаксационные показатели дерева впечатляют: высота около 20 метров, ширина кроны 25 метров, длина окружности ствола дерева на высоте 1,3 – 4 метров, что соответствует диаметру 1,27 метров. Ориентировочный возраст дуба составляет около 150 лет, который определен по среднему приросту дуба черешчатого для данного района.

Решением сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» дуб черешчатый внесен в Национальный реестр старовозрастных дубов 22 декабря 2022 года.

Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин уточнил, что подведомственном ему министерством дуб включен в охранную зону памятника природы «Кумысная поляна». В 2023 году планируется огородить по периметру территорию вокруг дерева для его сохранности, а также установить информационный щит.

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