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НовостиОбщество26 января 2023 10:54

Несколько поселков по Энгельсом остались без воды из-за ремонта

Роман Хвалин

Несколько поселков Энгельсского района остались без воды, сообщили сегодня, 26 января, в администрации муниципалитета.

Так, аварийно-ремонтные работы коммунальщики ведут по адресу Гагарина, 61. Подача воды из-за этого прервалась в поселки Геофизик, Мирный и Новоселово.

Без воды осталась и организация «ВолжНИИГиМ».

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