Саратовец вслед за сыном ушел добровольцем на спецоперацию

Фото: глава Ивантеевского района Саратовской области Василий Басов

Житель села Ивантеевка Саратовской области решил принять участие в спецоперации вместе с сыном. Историю в соцсетях рассказал глава Ивантеевского района Василий Басов.

Мужчина дважды обращался в военкомат и убедил призывную комиссию своей настойчивостью.

Глава района уточнил, что сын добровольца, 22-х летний Александр, служит командиром танкового экипажа и скоро он снова отбывает в часть. В зону СВО он ушел из Петербурга по контракту, ничего не сказав родным. Когда отец об этом узнал, решил тоже последовать за сыном.

Василий Басов 25 января встретился с Александром и поблагодарил парня за службу, пожелал удачи и, конечно, самого главного – благополучного возвращения и мира.

— На Александре большая ответственность по службе — он командир танкового экипажа, отвечает и за свои решения, и за жизнь боевых товарищей, — добавил глава района.

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