Самые популярные имена для новорожденных в Саратовской области - София и Артем.

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По итогам работы управления по делам ЗАГС Саратовской области, за прошлый год в нашем регионе на свет появилось более 16 тысяч детей, самыми популярными именами для новорожденных стали Артем и София. Об этом рассказала начальник управления по делам ЗАГС Саратовской области Юлия Пономарева.

Также в лидерах детских имен оказались - Ева, Виктория, Милана, Мария и Александра, для мальчиков - Александр, Михаил, Максим, Матвей. Пономарева отметила, что из 174 пар двойняшек, больше всего зарегистрировано в Энгельсе и Ленинском районе. В Саратове одна пара двойняшек появилась прямо под бой курантов.

По данным статистики, в губернии зарегистрированных браков стало больше на 22 процента, многие выбирали для такого торжественного события красивые даты. В прошлом году, в благозвучные дни календаря поженились 1879 пар. В этом году свадебный бум ожидается 3 марта и в «День Семьи, любви и верности».