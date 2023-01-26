В Саратове планируют провести карьерный форум студентов

Владимир Путин на встрече со студентами

Президент РФ Владимир Путин считает, что в перспективе будет возможно вновь провести Всемирный фестиваль студентов и молодежи. Однако, по его словам, в современных условиях не так просто осуществить эту идею.

"Идея у вас хорошая. В современных условиях, наверное, непросто будет ее реализовать. Тем не менее в 2017 году, несмотря на крымские события 2014 года, мы провели [Всемирный фестиваль студентов и молодежи] и провели очень успешно", - отреагировал Путин на предложение студентки РУДН Дарьи Семеновой повторить фестиваль, который прошел в Сочи в 2017 году.

"Я думаю, что все в свое время. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Конечно, мы поддержим", - добавил президент. При этом он отметил, что не все зависит от желания властей. "Зависит от участников, от международных организаций. Но в целом эта идея очень правильная. Потому что такие события объединяют людей, призваны объединять людей. И как правило проходят с очень хорошим результатом. Поэтому посмотрим обязательно", - сказал он. Президент также добавил, что поддержка региональных властей организации такого мероприятия важна, "но прежде всего нужно выстроить взаимоотношения с соответствующими международными структурами и мобилизовать возможности федерального центра".

Отметим, что в Саратове планируют провести карьерный форум для студентов. Эту идею поддержал губернатор области Роман Бусаргин на встрече со студенческим активом СГТУ им. Гагарина Ю.А. Глава региона пообщался с молодыми людьми и ответил на интересующие их вопросы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.