фото: МЧС

В Озинском районе сгорел дом на две квартиры. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Саратовской области.

Вчера, 25 января, в Саратовской области произошел пожар. Примерно в районе 4:30 в поселке Белоглинный Озинского района жительница двухквартирного щитового дома услышала треск. Женщина поняла, что огонь вспыхнул в районе веранды, вылезла из дома через окно и вызвала пожарных. Пламя быстро обуяло здание, общая площадь пожара составила 240 кв. м, тушением занимались два расчета.

Причины пожара устанавливаются. К счастью, пострадавших нет.

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