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НовостиОбщество26 января 2023 7:40

Мэрия постановила снести еще три аварийных дома в Саратове

Роман Хвалин

В Саратове признают аварийными и снесут еще три дома. Соответствующие постановления за подписью главы городской администрации Лады Мокроусовой были опубликованы сегодня, 26 января.

Сносу и расселению подлежат дома по адресам:

- Соколовский переулок, 14;

- Горького, 88;

-Васильковская, 19.

Первые два дома – одноэтажки, расположенный в Заводском районе дом на Васильковской пятиэтажный.

У жильцов есть три месяца на переселение, на собственников также возложен снос здания.

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