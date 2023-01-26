Мэрия постановила снести еще три аварийных дома в Саратове

В Саратове признают аварийными и снесут еще три дома. Соответствующие постановления за подписью главы городской администрации Лады Мокроусовой были опубликованы сегодня, 26 января.
Сносу и расселению подлежат дома по адресам:
- Соколовский переулок, 14;
- Горького, 88;
-Васильковская, 19.
Первые два дома – одноэтажки, расположенный в Заводском районе дом на Васильковской пятиэтажный.
У жильцов есть три месяца на переселение, на собственников также возложен снос здания.
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