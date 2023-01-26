В Ленинском районе отключат холодную воду до вечера

Жителям Саратова снова ограничили холодное водоснабжение, об этом сообщает ООО «КВС».

Так, сегодня, 26 января, для работ на водопроводных коммуникациях по адресу 1-й пр.Танкистов/Черниговская, ориентировочно до 20.00 КВС ограничено холодное водоснабжение абонентов частного сектора ул.Черниговская, Песочная, 2-я Песочная, Утесная, Чкалова.

Для ликвидации повреждения водопровода по ул.Лебедева-Кумача,82/17 сегодня, 26 января, ориентировочно до 20.00 КВС ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Тархова (нечетная сторона от Лебедева-Кумача до Перспективной); Перспективная, 23/25,31,31А,31Б,31В.

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