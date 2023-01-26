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НовостиОбщество26 января 2023 7:22

В Ленинском районе отключат холодную воду до вечера

Наталия Калинина

Жителям Саратова снова ограничили холодное водоснабжение, об этом сообщает ООО «КВС».

Так, сегодня, 26 января, для работ на водопроводных коммуникациях по адресу 1-й пр.Танкистов/Черниговская, ориентировочно до 20.00 КВС ограничено холодное водоснабжение абонентов частного сектора ул.Черниговская, Песочная, 2-я Песочная, Утесная, Чкалова.

Для ликвидации повреждения водопровода по ул.Лебедева-Кумача,82/17 сегодня, 26 января, ориентировочно до 20.00 КВС ограничено холодное водоснабжение абонентов ул.Тархова (нечетная сторона от Лебедева-Кумача до Перспективной); Перспективная, 23/25,31,31А,31Б,31В.

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