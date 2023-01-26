В Саратовской области средняя зарплата составила 42 199 рублей

По сравнению с ноябрем 2021 года зарплата в области выросла на 12,6 процента
Среднемесячная заработная плата в Саратовской области в ноябре прошлого года составила 42 199,5 рубля. По сравнению с ноябрем 2021 года она увеличилась на 12,6 процента. Такие данные привел Саратовстат в своем отчете, вчера, 25 января.
По сравнению с ноябрем 2021 года зарплата в области выросла на 12,6 процента, а по сравнению с октябрем 2022-го - на 581 рубль.
Больше всего платили в организациях научного и технического направлений – 61 720 рублей.
Включительно по сентябрь уровень зарплаты три месяца подряд падал: в июле (по сравнению с июнем) средняя зарплата снизилась на 1866 рублей, в августе – еще на 486 рублей, а в сентябре – на 355 рублей.
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