В Саратовской области увеличили выплаты для педагогов за победу в конкурсах

Саратовским педагогам увеличили призовые фонды профессиональных конкурсов. Об этом сообщил глава региона, сегодня, 26 января, в своем телеграмм канале.

В качестве одной из новых мер поддержки для педагогов решено увеличить призовые фонды профессиональных конкурсов, в которых активно участвуют учителя, воспитатели и преподаватели колледжей и техникумов.

Так, за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» назначены следующие выплаты:

- 1 место – 250 тысяч рублей (было 150 тысяч);

- 2 место – 200 тысяч рублей (было 100 тысяч);

- 3 место – 150 тысяч рублей (было 60 тысяч).

Областной конкурс «Воспитатель года»:

- 1 место – 150 тысяч рублей (было 70 тысяч);

- 2 место – 100 тысяч рублей (было 60 тысяч);

- 3 место – 60 тысяч рублей (было 50 тысяч).

Также впервые вводится денежное поощрение для победителей регионального этапа конкурса педагогических достижений «Мастер года»: за 1 место - 250 тысяч рублей; 2 место - 150 тысяч рублей; 3 место - 100 тысяч рублей.

Кроме того, будет увеличено вознаграждение для педагогов, подготовивших победителей и призеров как регионального, так и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников. Оно составит 10 и 50 тысяч рублей соответственно. Денежное поощрение в этих случаях предусмотрено и для самих учеников - 5 тысяч рублей.

Среди других мер поддержки можно отметить единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей учителям, которые подготовили выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов.

Напомним Всероссийская олимпиада уже стартовала. До 22 февраля 2023 года более двух тысяч школьников пройдут испытания по 24 учебным предметам.

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