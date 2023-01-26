Фото: МЧС

В Пугачеве горел двухквартирный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Вчера, 25 января, в Пугачевском районе произошел пожар. Примерно в 15:10 в селе Старая Порубежка горел двухквартирный деревянный дом. Находившаяся дома жительница услышала треск - горел электрический счетчик. Огонь серьезно повредил одну из квартир, общая площадь пожара - 60 квадратных метров. На месте работали 3 пожарных расчета.

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