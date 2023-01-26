В Саратовской области закупят 18 полноприводных минивэнов для многодетных семей

Фото: Архив КП

Региональное министерство труда и соцзащиты намерено приобрести 18 новых микроавтобусов для многодетных семей, соответствующие лоты появились вчера, 25 января, на портале Госзакупок.

Стоимость каждого минивэна не должна превышать 2,95 миллиона рублей – в общей сложности на все машины в министерстве выделили 53,1 миллиона. Все микроавтобусы должны быть не старше 2022 года выпуска.

Конкретные модели микроавтобусов, предлагаемых к закупке не уточняются, но власти собираются закупать только полноприводные модели. Вместимость машин должна быть от девяти до 15 человек. Интересно, что каждая из машин должна быть заправлена – в баке должно быть не менее 30 литров бензина.

Заявки на участие в одном из аукционов принимаются до 2 февраля, в другом – до 3 февраля. Победитель конкурса должен предоставить автомобили с 1 апреля по 15 июня этого года.

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