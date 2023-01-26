В Балашовском районе легковушка столкнулась с грузовиком – погиб мужчина

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера вечером, 25 января, на федеральной трассе в Балашовском районе Саратовской области легковушка столкнулась с грузовиком. В результате аварии погиб мужчина.

Столкновение произошло в 22:15 на 538 километре трассы Р-22 Каспий, на объездной дороге. Столкнулись ВАЗ-2114 под управлением 52-летнего водителя и грузовик Volvo с 54-летним мужчиной за рулем.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2114 погиб на месте происшествия. Смерть наступила до приезда скорой медицинской помощи.