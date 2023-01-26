В Саратовской области ночью прогнозируют мороз до -23, днем потеплеет до +3°C

Фото: Архив КП

Сегодня, 26 января, в регионе ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Ночная температура в Саратове составит 9-11 градусов мороза, в предместьях города прохладнее – -14…-16°C. Днем в облцентре прогнозируют не холоднее -2°C, максимальная температура будет около нуля.

По области ночью до 18-23 градусов мороза, на возвышенностях -8…-13°C. Днем на юге губернии воздух прогреется до +3, минимально – семь градусов мороза.

Ночью и утром на дорогах области прогнозируется туман и изморозь, синоптики ожидают несильный (3-8 м/с) юго-западный ветер.

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