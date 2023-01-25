В спецоперации погиб 27-летний контрактник из Красноармейского района

Фото: vk.com/krasnoarmeyskadm

В боях СВО на Украине погиб уроженец Красноармейского района Саратовской области Валерий Тарновский. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

Прощание с солдатом состоялось сегодня в его родном селе Рогаткино, где он родился 1 октября 1995 года.

После окончания школы Тарновский поступил в саратовский Политех, отучился год и решил связать карьеру со службой в армии. Срочную службу мужчина прошел в рядах ВДВ, после подписал контракт.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.