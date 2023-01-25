В боях СВО погиб 52-летний уроженец Саратовской области

В спецоперации на Украине погиб уроженец Краснопартизанского района Саратовской области Сергей Мутьянов. Об этом сообщили в Телеграм-канале администрации муниципалитета сегодня, 25 января.

Мутьянов родился в 1970 году. Погиб в зоне СВО российский солдат при выполнении боевого задания.

Завтра, 26 января, в здании ДК поселка Горный состоится прощание с павшим бойцом, мужчину похоронят на Центральном кладбище.

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