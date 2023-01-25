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НовостиОбщество25 января 2023 15:37

В Энгельсе могут объединить районную больницу и поликлинику

Роман Хвалин
Фото: Никита Печорин / Google Maps / Энгельсская городская поликлиника №4

Фото: Никита Печорин / Google Maps / Энгельсская городская поликлиника №4

В Энгельсе готовится объединение районной больницы с поликлиникой №4, рассказал Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области.

Министр видит главной задачей такого объединения повышение качества и доступности медпомощи для покровчан. При этом, как отметил Костин, речи о закрытии городской поликлиники №4 пока не идет, весь медперсонал продолжит вести прием на своих рабочих местах.

- Также появится возможность пройти диагностику и посетить тех узких специалистов, запись к которым была ранее недоступна, - уточнил Костин.

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