В Энгельсе могут объединить районную больницу и поликлинику

Фото: Никита Печорин / Google Maps / Энгельсская городская поликлиника №4

В Энгельсе готовится объединение районной больницы с поликлиникой №4, рассказал Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области.

Министр видит главной задачей такого объединения повышение качества и доступности медпомощи для покровчан. При этом, как отметил Костин, речи о закрытии городской поликлиники №4 пока не идет, весь медперсонал продолжит вести прием на своих рабочих местах.

- Также появится возможность пройти диагностику и посетить тех узких специалистов, запись к которым была ранее недоступна, - уточнил Костин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.