Жители Саратова и Энгельса жалуются на странные запахи на улице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Энгельсского района Дмитрий Плеханов.

По словам местных жителей, в некоторых районах Саратова, а также и в Энгельсе в течение двух дней невозможно находиться на улице. Воздух пропитан запахом гари.

Глава района добавил, что чиновники обратились в Росприроднадзор. В случае, если вопрос не решится, жалоба будет направлена в Следственный комитет и прокуратуру.

Плеханов отметил, что похожая ситуация была осенью прошлого года. Жители поселка Новое Осокорье писали коллективное обращение Главе города.

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