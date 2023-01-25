Саратовцам рассказали о планах событийного туризма на 2023 год. Об этом сообщают специалисты «Саратовского туристского информационного центра».

В этом году более 50 событийных мероприятий пройдут для жителей и туристов Саратовской области. Гостей и жителей региона ждут национальные праздники, спортивные соревнования, музыкальные, экологические, гастрономические фестивали и другие мероприятия. В числе новинок года – Первый Всероссийский театральный фестиваль «Шекспир на Волге», который пройдет в Вольске.

Саратовская область примет и XXII молодежные Дельфийские игры России.

В прошлом году участниками событийных мероприятий стали свыше 150 тысяч человек.

Подробнее о мероприятиях этого года можно узнать у специалистов по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, 199 или по телефону 8(8452) 464-465.

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