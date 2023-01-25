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НовостиОбщество25 января 2023 13:40

В Саратове 57-летнего мужчину осудят за пять эпизодов коммерческого подкупа

Роман Хвалин

В Саратове завершено расследование уголовного дела о коммерческом подкупе в отношении 57-летнего руководителя одного из отделов саратовского завода «Нефтемаш-Сапкон». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Как рассказали в ведомстве, в 2017 и 2018 годах руководитель организации получил от пяти бизнесменов общей суммой почти 898 тысяч рублей. Эти деньги предназначались для продолжения сотрудничества с предпринимателями – заявки на поставку товаров составлялись только от этих поставщиков.

Коррупционную схему раскрыли сотрудники управления экономической безопасности ГУ МВД, мужчину будут судить по статье о коммерческом подкупе.

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