Суд запретил застройщику в постройке 25-этажки в Заводском районе

В Заводском районе Саратова не «вырастет» 25-этажная высотка. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии.

Сегодня, 25 января, Арбитражный суд Саратовской области отказал застройщику ЖСК «Авиатор 4» в увеличении 17-этажного дома на восемь этажей.

Речь идет о многоквартирном жилом доме № 4 на пл. им. Орджоникидзе, в котором застройщик выдвинул требования увеличить этажность до 25 этажей.

Администрация объяснила свое решение тем, что подобная «высотка» приведет к нарушению требований по обеспеченности парковочными местами и дворовыми площадками.

Напомним, в 2021 году ЖСК «Авиатор 4» уже получал отказ во внесении изменений в разрешение на строительство многоквартирного дома № 3 по указанному адресу.

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