В саратовском Солнечном столкнулись Audi A6 и Mitsubishi – пострадал ребенок-пешеход

Фото: Госавтоинспекция
В Кировском районе Саратова произошла автоавария, пострадал малолетний ребенок, сообщили в Госавтоинспекции.
В 15:10 на пересечении Топольчанской и Мамонтова столкнулись Audi A6, которой управлял 44-летний мужчина и Mitsubishi Lancer, ей управлял 30-летний водитель.
После столкновения одну из машин занесло в сторону тротуара, она задела 5-летнего ребенка, стоявшего с бабушкой у дороги. Дорожная полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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