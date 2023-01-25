В Ленинском районе Саратова 60-летний мужчина пытался ограбить пенсионерку с продуктами

В Саратове 60-летнего мужчину подозревают в разбое, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Как установило следствие, около полудня 17 января в Ленинском районе. 62-летняя пенсионерка заходила в подъезд своего дома на улице Мира, на нее напал незнакомый ей мужчина с ножом.

Злоумышленник попытался разрезать сумку, чтобы отобрать продукты, но убежал, когда у него ничего не вышло.

Позже 60-летнего подозреваемого задержали полицейские, ранее мужчина не привлекался к ответственности. Злоумышленник признался полицейским, что остался без какой-либо работы и пошел на преступление из-за нужды, его задержали. Возбуждено уголовное дело о разбое.

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