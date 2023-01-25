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НовостиОбщество25 января 2023 12:42

В Саратове девушку на «зебре» сбила иномарка

Пешеход попала в больницу
Роман Хвалин

В Саратове на пешеходном переходе сбили девушку. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. Сегодня, 25 января, в Заводском районе Саратова произошло ДТП. Авария случилась в 13:35 у дома № 2 по улице Чернышевского. 50-летний водитель автомобиля Mitsubishi допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала девушка, ей 21 год. Горожанку госпитализировали с травмами.

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