В Саратове девушку на «зебре» сбила иномарка

В Саратове на пешеходном переходе сбили девушку. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции. Сегодня, 25 января, в Заводском районе Саратова произошло ДТП. Авария случилась в 13:35 у дома № 2 по улице Чернышевского. 50-летний водитель автомобиля Mitsubishi допустил наезд на пешехода. В результате ДТП пострадала девушка, ей 21 год. Горожанку госпитализировали с травмами.

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