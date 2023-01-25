Александр Янклович стал главой комитета Саратовской областной думы по делам ветеранов

фото: пресс-служба Саратовской областной думы

Александр Янлкович стал главой комитета облдумы по делам ветеранов. Об этом стало известно сегодня, 25 января, в ходе очередного заседания Саратовской областной думы.

Инициатива о создании комитета принадлежит губернатору Роману Бусаргину. Депутаты единогласно доверили пост председателя комитета Герою России Александру Янкловичу (фракция «ЕР»).

— Александр Янклович является Героем России, он работает с ветеранами различных войн и локальных конфликтов, проводит большую работу по оказанию помощи нашим бойцам и жителям Донбасса, - высказался глава фракции «ЕР» Алексей Антонов.

По словам Янкловича, создание комитета является решением на перспективу. Герой России упомянул о более чем 10 тысячах саратовских бойцов, задействованных в СВО. — У нас появятся новые ветераны, и мы должны предусмотреть все вопросы по их обеспечению, реабилитации, квотированию рабочих мест, социальной адаптации, по поддержке их семей. Надеюсь в состав комитета войдут люди с горячим сердцем, такие же, как я, — отметил Александр Янклович.

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